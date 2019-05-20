شاهدوا شباب يقلدون رامز جلال بطريقة ساخرة.. كيف كان رد فعله؟

قامت مجموعة شباب من منطقة شبرا بتقليد فكرة برنامج “رامز في الشلال”، وصوروا فيديو في منطقة القناطر الخيرية، والتي تتشابه في طبيعتها مع المنطقة التي يصور فيها رامز برنامجه حيث يوجد شلال على نهر النيل.

وقام شاب بصبغ شعره باللون الأصفر ليقلد رامز جلال، ووقف وسط الماء وتحدث بنفس طريقته ليعلن أنه سينفذ مقلبه في صاحب القهوة التي يفضل الذهاب لها.

وكما يحدث في برنامج “رامز في الشلال” إذ يبدأ باستقبال الضيف من باب الطائرة، لكن الفرق أن الضيف هذه المرة يأتي راكباً على ظهر حمار، ثم يجلس ليشرب مشروباً خاصاً ولا يعجبه، وبعدها يصور إعلاناً عن الخروب، وفجأة يقع وسط الماء ليأتي مركب به مجموعة من المنقذين لمساعدته.

وكما يفعل جلال إذ يترك القارب وبسرعة يذهب لارتداء بذلة الغوريلا، لكن هنا يرتدي بذلة على شكل ميكي ماوس، ويخاف الضيف ثم بعد اكتشافه للمقلب يبدأ في ضرب من حوله ويسبهم، مع وضع صافرة لمنع السباب.

وأبدى جلال إعجابه بالفكرة ونشر فيديو تقليد برنامجه عبر صفحته على فايسبوك وكتب: “شين شين شين شقاوه شباب شبرا”.

يذكر أن فكرة برنامج “رامز في الشلال” تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.