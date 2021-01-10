تصدرت الفنانة الكويتية “أحلام الشامسي” التريند علي مواقع التواصل في الساعات الأخيرة، بعد أنتشار صور لخبيرة تجميل عراقية تُدعي “هند الجابر” علي موقع إنستجرام، وأحدث التطابق المذهل في الشبه بينها وبين الفنانة الخليجية ضجةً كبيرة. وتداول المتابعون تلك الصور معلقين عليها تعليقات كوميدية.

كما اهتمت العديد من صفحات السوشيال ميديا بشبيهة أحلام الشامسي، فى ظل وجه الشبه الكبير بينهم، حيث تم تداول صورها منفردة، بجانب صور أخرى للمقارنة بينهما، وحملت الصورة تشابهًا كبيرًا في الملامح بين أحلام وهند، لاسيما وأن الأخيرة تستخدم المكياج لتتحول إلى شبيهة المشاهير.

الجمهور يقارن بين شكل النجمة “أحلام” وخبيرة التجميل العراقية “هند الجابر”

في مقابل ذلك، لم يصدق كثيرون أن هذه المرأة ليست أحلام، فظنوا أنها قد خضعت لعملية تجميل في وجهها حتى أصبح شكلها بهذه الطريقة، ليرد عليهم طرف آخر من المتابعين أنها ليست الفنانة الإماراتية بل هند الجابر.

في سياقٍ آخر، حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن بينهم الفنانة الكويتية أحلام، التى تُعد أول فنانة عربية تحصل على جرعة اللقاح الخاص بكورونا، بداية شهر أكتوبر الماضي. وشاركت جمهورها بمقطع فيديو مصور نشرته عبر “تويتر” خلال حقنها بالجرعة موضحة أنها ستخضع للثانية بعد شهر، مشيرة إلى أن سبب عزمها اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والصعبة للغاية إيمانها وثقتها بالقطاع الطبي الإماراتي، وتقديرها الجهود المبذولة من قبل حكومة دولتها.

ومن ناحية آخري، كشف الملحن السعودي أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف بإسم “سهم”، للمرة الأولى عن تفاصيل المصالحة التي تمت العام الماضي بين النجمتين الكبيرتين أحلام وأصالة نصري. وأكد في مداخلة مع برنامج et بالعربي أن “الفضل في المصالحة نسب إليه بسبب تعاونه مع أصالة في ألبومها الخليجي، ولكنه لم يكن الوسيط الأول في هذا التصالح.

يُذكر أن فاهد الهاجري، إبن الفنانة أحلام كان السبب في إعلان الصلح بين النجمتين بعد تغريدة أعلن من خلالها حبه وحب والدته للنجمة السورية وأغانيها، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا على موقع التغريدات “تويتر”.