صدمت مصممة الأزياء ​ندى أكرم​ الحضور في ​مهرجان القاهرة السينمائي​ لدى وصولها على السجادة الحمراء والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة الشبه الكبير بينها وبين الممثلة المصرية الراحلة ​ميرنا المهندس​ التي تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولاً، حيث طالب الكثير من المتابعين الدعاء للراحلة ميرنا بالرحمة والمغفرة.



وشاركت التعليقات عبر وسم “ميرنا المهندس” التي توفيت عن عمر يناهز 37 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حيث علق المغردون على موقع تويتر على الشبه الكبير بينهما، من حيث نوعية الشعر المجعد والوجه والملامح.

ربنا جعل يكون لها شبيه النهاردة فى المهرجان علشان هى محتاجة الدعاء

الله يرحمها و يغفر لها #ميرنا_المهندس pic.twitter.com/xZXod7luAw — Y.E.H.I.A (@Yehia_mohmmed) December 10, 2020











