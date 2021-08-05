تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثلة المكسيكية ​ياليتزا إبريسي​ لفتت الإنتباه إلى الشبه الواضح بينها وبين الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، وتحدث الكثير من المتابعين عن هذا الشبه، مشيرين إلى أنها تملك ملامح الوجه والشعر نفسها والإبتسامة كـ شيرين، مع اختلاف طفيف في درجة لون البشرة.

يُشار إلى أنها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها تداول صور لشبيهة بـ شيرين حيث سبق وأن تمّ تداول صور شابة عراقية تدعى «رؤى العزاوي»، وشابة كورية كانت كشفت عنها الفنانة الإماراتية أحلام.

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نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب صورة لها عبر حسابها بموقع “إنستجرام“، بعد غيابها عن مشاركة صور جديدة ، و ويعد هذا الظهور الأول لها منذ أزمتها الأخيرة بسبب تسريب مقطع لوالد زوجها الفنان حسام حبيب

وظهرت شيرين في الصورة وهي ترتدي فستان ذهبي مع شعر قصير، مصحوبة بتعليق :”وقت البريق”، لتحصد ألاف الإعجابات، كما عبر عدد كبير عن اشتياقهم لها، ومنهم: غادة عبد الرازق حيث علقت قائلة :”قمراية حبيبتي.. قمراية الحب انتي”، كما كتبت الفنانة ساندي :”وحشتينا”، فيما علّق عدد من النجوم ومنهم نهي عابدين و ايتن عامر بإيموجي قلوب.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، حرصت على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا لها الدعم في أزمتها الأخيرة والشائعات التي دارت حول علاقتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تغريدة لتوجيه الشكر لكل الفنانين بالاسم.

وكتبت عبد الوهاب في تغريدتها: “أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، شيريهان وأنغام، ونوال الزغبي، درة، فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، شيماء سيف، أحمد فلوكس، حورية فرغلي، مصطفى درويش”.

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