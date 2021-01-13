من الجميل والضروري أن تكون لكل فنانة هويتها الخاصة، والشكل الخارجي الذي يميّزها عن غيرها. ولكن هل يمكننا أن نلوم أيّ شابه تتمتع بجمالٍ لافت، عندما تحاول التشبه بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بشكلها الجميل علي الأقل؟ حيث أن هيفاء أصبحت أيقونةً عالمية للجمال والأناقة، وبرز اسمها على لائحات الفنانات الأجمل في العالم، كما أن ظهورها المستمر في البرامج والمقابلات التلفزيونية وعلى مسارح المهرجانات الفنيّة، وإطلالاتها كمغنية وممثلة، كفيلةٌ بزرع صورتها في مخيّلة أيّ شابه تبحث عن النجاح والشهرة اللذين تحظى بهما “وهبي” منذ بداياتها.

ما ورد ليس مبرراً كافياً للتقليد ولإيجاد نسخٍ إضافية عن الفنانة هيفاء وهبي، وخاصةً مع المشاهير ونجمات الفن والإعلام، كالإعلامية السورية “رولا منصور”، التى تشبه هيفاء وهبي إلى حد كبير، خاصة بملامح الوجه. إذ رأى متابعون أنها تشبهها بشكل كبير، سواء في شكل عينيها ولون بشرتها وطريقة نحت وجهها، مؤكدين أنها تُعد “صورة طبق الأصل” منها .

” الإعلامية السورية ” رولا منصور

” الإعلامية السورية ” رولا منصور

ونالت الإعلامية السورية رولا منصور العديد من الانتقادات بسبب هذا الشبه، وذلك بعد أن اتهمها البعض بمحاولة تقليد هيفاء وهبي، بل وخضوعها لعمليات تجميل لكي تزداد شبهاً بها، ثم تقليد ستايلها الخاص بالمكياج والشعر والأزياء. وبدورها أكدت الإعلامية أن شكلها طبيعي ولم تجر أى عمليات تجميل لتصبح شبهها، كما أنها سعيدة بالشبه بينها وبين هيفاء وهبي، خصوصًا، أنها معجبة بها وبفنها.

” الإعلامية السورية ” رولا منصور

” الإعلامية السورية ” رولا منصور

من ناحية أخري، اعتذرت الفنانة هيفاء وهبي عن المشاركة في أحدث مسلسلات النجمة المصرية يسرا المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021، وفق شركة “العدل جروب” المنتجة للعمل، وقال المنتج جمال العدل إن هيفاء اعتذرت عن المسلسل قبل نحو شهر وذلك بسبب ارتباطاتها بحفلات غنائية في الولايات المتحدة، فضلا عن تخوفها من توقف رحلات الطيران بين مصر ولبنان، وعدم تمكنها من السفر بشكل مستمر.

كما أكدّ المنتج جمال العدل خلال حواره الصحفي مع إحدى المجلات الفنيّة اللبنانية، أن البحث جارِ عن فنانة بديلة لكي تؤدي الدور الذي كانت مرشحة له هيفاء وهبي في أحداث المسلسل.

وعُرض للفنانةـ هيفاء وهبي مؤخراً “مسلسل أسود فاتح” على منصة شاهد VIP، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.