شاهدوا شذى حسون تهاجم الرجال: “إنتم ما لكم أمان”

هاجمت الفنانة العراقية ​شذى حسون​ الرجال، معبّرة عن استغرابها من إعلان نجم مواقع التواصل الإجتماعي، المعروف بإسم شهاب، أن إحدى الشهيرات هي عروسه المستقبلية.

وسألت حسون شهاب: “كم عندك وحدة؟”، لافتة إلى أنه يحق للرجل الزواج بأربع نساء إلا أنها رأت أنه يعلن ارتباطه بسرعة كبيرة.

وأضافت متوجهة إليه: “إنتم الرجال ما لكم أمان”، كما قالت إنه لا يمكن النساء إرضاءه، وعلى المرأة الصبر على ما سمتهم “هبلهم”.

وكانت حسون قد أثارت الجدل منذ أشهر قليلة، بسبب بكائها مباشرة على الهواء خلال ظهورها في أحد البرامج عل، وتطرقت إلى الأوضاع التي يشهدها بلدها العراق.