اعتذر الفنان المصري شريف منير، من ابنته خبيرة التجميل أسماء شريف، وذلك بنشره مقطع فيديو يتضمن لقطات جمعتهما معًا في مناسبات مختلفة، ووضع على الفيديو أغنية “بنتي وحبيبتي” للفنان مدحت صالح. ونشر منير المقطع على حسابه الخاص بموقع “إنستغرام”، وعلق عليه قائلا: “أنا بنزل الفيديو ده عشان أصالح بنتي وحبيبتي لأني كنت مزعلها.. متزعليش مني يا أسما أنا فعلا كنت بايخ”. وردت أسماء على المقطع وأبدت إعجابها الشديد به قائلة: “أنا مقدرش أزعل حضرتك على راسي وفي قلبي بجد فرحتني بشكل مش عادي، طريقتك في الصلح جميلة وكبيرة عندي أوي… بحبك، ربنا ما يحرمني منك أبدا”.

ولقي الفيديو تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث أعجبوا بالطريقة التي يصالح بها منير ابنته، وتفاعلت الفنانة روجينا مع المقطع قائلة: “بحبكم انتوا التنين يا عمري”.

وتضمنت تعليقات المتابعين قول بعضهم: “بجد أقدر ثقافة الاعتذار وبالأخص من الآباء للأبناء شكرا شكرا لأجمل بابا”، و”والله أنت أب محترم جدا”، و”أكيد هيا مسامحة حضرتك لأنك فعلا أب فخر لكل ابن أو بنت”. ويعتز الفنان شريف منير بعائلته كثيرًا، كما يحرص دائمًا على حمايتهم ورعايتهم كأي أب، وظهر ذلك واضحا خلال الأزمة الأخيرة التي تعرّض لها على موقع التواصل الاجتماعي عندما نشر صورًا لابنتيه وهما يرتديان ملابس منزلية، ما جعل البعض يتنمر عليهما. وقام الفنان بالاحتفاظ بالتعليقات المسيئة له ولبناته، وقدم بلاغًا للجهات المختصة بمواقع التواصل الاجتماعي، لتتخذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الفئة.

أما على الصعيد الفني، فقد شارك شريف منير في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه‎”، من بطولة: ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإيهاب فهمي، وإخراج مصطفى فكري ومن ‏إنتاج “سينرجي‎. ويحضّر حاليًا للفيلم المصري “السرب” الذي يحكي قصة حقيقية للقوات المسلحة المصرية، في الانتقام لمقتل الـ 21 قبطيًا في ليبيا. واجتمع منير مع ابنته أسماء من خلال البرنامج الاجتماعي “أنا وبنتي” حيث يمثل كلّ منهما جيلًا مختلفًا، ويوضحان اختلاف وجهات النظر باختلاف الجيل، كما أنهما يستقبلان النجوم ويستعرضون محطات حياتهم الشخصية والعملية.