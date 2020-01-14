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شاهدوا.. شريهان في عمر 9 سنوات مع عمر الحريري

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sherihan121

شريهان

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم، ظهرت فيه الفنانة المصرية ​شريهان​، وهي في التاسعة من عمرها.
ويضم الفيديو مقاطع من عمل مسرحي شاركت فيه شريهام إلى جانب الممثلين المصريين ​عمر الحريري​ ويونس شلبي وصلاح السعدني.
وبدت فيه بمشاهد وإطلالات مختلفة، وتبين أنه جزء من عمل درامي إستعراضي عنوانه “المعجزة”، وقُدم في العام 1973.
يُذكر أن شريهان توقفت عن تصوير مسرحيات جديدة، بعد إنتهائها من مسرحية واحدة فقط وهي “كوكو شانيل”، سيناريو وحوار وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري

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