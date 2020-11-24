فى الفترة الأخيرة بدأ عدد من شقيقات النجمات في الظهور على الساحة الفنية لمنافسة شقيقاتهن، ليس فقط بأعمالهن الفنية بل أيضاً بصورهن التى تبرز جمالهن ليظهرن على الساحة الفنية فى صورة أخبار تتساءل دائمًا من الأجمل، أو لتحري الشبه بين النجمات وشقيقاتهن واللاتي علي الأغلب يمتلكن شبه كبير لهن، وفي بعض الأحيان تكن الشقيقه “نسخة طبق الأصل” عن شقيقتها الفنانة.

ومن بين هؤلاء “دينا البارودي” شقيقة الفنانة المصرية “ريم البارودي”، التى خطفت الأنظار حين نشرت شقيقتها الفنانة ريم البارودي في وقت سابق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور وفيديوهات تجمعهما، حيث أخذ البعض يقارن بين الأختين، فأكدوا أن ملامحهما متشابهة ولكن الفرق أن الفنانة المصرية شعرها أشقر وشقيقتها بشعر أسود وعينيها ليست خضراء.

بينما أكد آخرون عدم وجود أي شبه بين ريم البارودي وشقيقتها دينا البارودي، ولكن هذا لا يمنع أن لكن منهما جمال خاص ولا توجد واحدة تفوقت على الأخرى، وعادة ما تنشر ريم البارودي صوراً مع ابني شقيقتها عبر حسابها على إنستجرام، لتعرب عن محبتها الكبيرة لهما كلما قابلتهما وقضت معهما وقتاً.

وعلي الصعيد الفنى، تنتظر الفنانة ريم البارودي عرض أحدث أفلامها بإسم “فيروس” خلال الشهر القادم، بعد طرح أغنية دعائية للفيلم الجديد عبر موقع الفيديوهات يويتوب خلال الأيام الماضية تمهيدا للترويج للفيلم، ويقدم طاقم الفيلم في إطار من الرعب والتشويق، من خلال الشخصية المحورية “حمزة”، وهو طالب في سنته النهائية بالجامعة يدخل في مأزق كبير حين تدخل شخصية غريبة في حياته ويدخل في أزمات كثيرة مع أصدقائه.

“فيلم فيروس” من بطولة شريف السلاموني وريم البارودي ومها أبو عوف ومارتينا عادل، وتامر القاضي، ووفاء صادق وياسمين رحمي، والفيلم من إخراج أسامة عمر إنتاج شركة رايز وشركة فريمز.

من ناحية أخري، تعاقدت الفنانة ريم البارودي على عمل فني جديد، من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني 2021، يحمل عنوان “الحرير المخملي” عن رواية أميمة عز الدين، سيناريو وحوار المؤلف محمد ناير، وإخراج أحمد خالد أمين ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن وتدور أحداثه خلال 60 حلقة. كما تعاقدت على عمل آخر ضخم من المقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.