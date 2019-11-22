شاهدوا شقيقة فيفي عبده التي أدمت قلبها بوفاتها

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده من خلال حسابها على “إنستغرام” وفاة شقيقتها. ونشرت صورة لها مع التعليق: “إنا لله وإنا إليه راجعون أختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Nov 21, 2019 at 3:27pm PST



وتعاطف معها عدد كبير من متابعيها وتمنوا لشقيقتها الرحمة ولها الصبر. ومن أبرز هؤلاء الممثلة المصرية شيماء سيف التي علقت: “البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان”.



وتلقت الفنانة كلمات التعزية من كل من الفنانات نيكول سابا وأحلام وأيتن عامر وأمل عرفة وغادة عبد الرازق وبوسي اضافة إلى الإعلاميين شريف مدكور وحمد قلم ونيشان.

ويذكر أن الفنانة أشعلت المواقع قبل ساعات من إعلان الخبر المؤسف بنشر فيديو التقط أثناء جلسة تصوير لها. وظهرت فيه مرتدية فستاناً أسود وحققت أكثر من 91 ألف مشاهدة. واكتفت بالتعليق: “صور حلوة”.