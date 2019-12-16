شاهدوا.. شقيقة مايلي سايرس شاذة وتواعد نجمة متزوجة؟

صدمت شقيقة النجمة ​مايلي سايريس​ “نووا سايريس” الجمهور بحيث انتشر على المواقع التواصل الاجتماعي صورا واخبار عنها وجاء فيها انها في علاقة حب مع النجمة ​تانا مونغو​ التي كانت قد دخلت القفص الذهبي في حزيران الماضي.



وتأكيداً على تلك الشائعات نشرت تانا مقطع فيديو على يوتيوب وصفت فيه المغنية نووا بأنها “حبيبة” بالرغم من أنها لا تزال متزوجة من جيك بول الا انها عادت ونفت تلك الشائعات في حديث خاص لـ Entertainment Tonight حيث قالت: “لا يوجد شيء بيننا أنا احب حرفياً قضاء بعض الوقت معها والاهتمام بها ولكن لكي أكون حقيقية في صداقتنا وضعت صفة “حبيبة” في بعض عناوين الفيديو على يوتيوب”.