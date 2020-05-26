أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صوره للكاتبة اللبنانية ​”نادين عجرم​”، شقيقة الفنانة “​نانسي عجرم”​، كانت قد نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث أكد النشطاء علي الشبه الكبير بينهما بشكل الجسم وملامح الوجه. بينما أشار البعض إلي بعض الأختلافات في الشبه بينها وبين شقيقتها نانسي

في حين لاحظ عدد من المتابعين قلّة الصور العائلية التي تجمع بين نادين وشقيقتها الفنانة على صفحة نادين الشخصية، في مقابل الكثير من الصور التي تنشرها عن كتاباتها ومع أسرتها، خاصة إبنها عمر البالغ من العمر 5 سنوات.

يُذكر أن الفنانة نانسى عجرم، تستعد لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم الثلاثاء الموافق26/5/2020 ، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ووجهت الدعوة لجمهورها للاستمتاع بالحفل،في تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع “تويتر”، حيث قالت:”اشتقتلكن ومبسوطة رح نجتمع بعد غياب بحفلة اليوم عبر قناتي الرسمية على يوتيوب.. ناطرتكن”.