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شاهدوا.. شقيق فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة حول مقتحم المنزل

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nancy ajram fadi alhachem

شقيق زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة حول مقتحم المنزل

كشف نهاد الهاشم، شقيق الطبيب فادي الهاشم وزوج الفنانة ​نانسي عجرم​، عن تفاصيل جديدة حول مقتحم منزلها فجر الأحد، ونفى أنه كان يعمل لدى الأسرة.

وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “القاهرة الآن” قال نهاد إن شقيقه يعاني من اضطراب نفسي بعد الأزمة التي مر بها، وارتفع ضغط دمه خلال التحقيقات، ما استدعى نقله للمستشفى، لكنه الآن بحالة جيدة.
ونفى نهاد الهاشم وجود أي علاقة بين أسرة نانسي عجرم والمقتحم، وقال إن نانسي عجرم وزوجها، وحتى الأمن، لم يروه من قبل، واتضح أنه يعمل في منطقة بعيدة جدا منذ أكثر من عام ونصف العام.

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