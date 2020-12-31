نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة فاجأت الكثير من المتابعين. وفيها ظهرت بأناقة بالغة حيث اختارت فستاناً أسود قصيراً ونسقته مع سترة من الجلد.

وعبر الكثير من الناشطين عن إعجابهم باللوك مذكرين بأنها المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة بفستان قصيرة. وتعليقاً على الصورة كتبت الممثلة: “كل القصة ما عاد حب حدا أكتر من حالي. أنا فقط الجديرة بكل الإهتمام مني إلي أعملو هيك بتبسطوا والله”.

وأضافت: “وطبعاً عائلتي وبعض الأصدقاء، قلوب قلوب قلوب وكل الحب الكم حياتاتي أروع متابعين وأحلى جمهور مواهات” وحققت أكثر من 60 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن شكران جذبت الاهتمام في وقت سابق بسبب ردها على المتنمرين على مواطنتها الفنانة القديرة سامية الجزائري. ولهذا نشرت على حسابها الخاص على التطبيق تعليقاً جاء فيه: “بعض الأفواه تحتاج إلى كاتم صوت وبعض العقول تحتاج لإيقاف وإعادة تشغيل. للمتنمرين أتوجه. قبل أن تكتب أنظر لوجه أمك وأنت تتنمر على سيدة تجاريها في العمر والنظر إلى قباحة قلبك واانظر ماذا صنعت أنت في حياتك واانظر فقط لخطوط وجهها لتقرأ التاريخ. هذا إذا كنت تجيد القراءة يا جاهل”.