عندما يظهر طفل أو طفلة في فيلم أو مسلسل غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود مواقع التواصل الإجتماعي أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “بديعة” بطلة مسلسل “ريا وسكينة” التى ظهرت علي الساحة مؤخراً بعد أعوام من الأختفاء”.

وقارن نشطاء مواقع التواصل ومتابعي هذا المسلسل الشهير بين شكل الطفلة “بديعة” أو نوران جاد قديماً وبين شكلها في الوقت الراهن حيث تبين أنها أصبحت شابة جميلة تلفت الانظار مع الإشارة إلى أنها ما زالت تحافظ على ملامحها البريئة الجميلة.

الممثلة “نوران جاد” التى لعبت دور الطفلة بديعة في مسلسل “ريا وسكينة” بعد مرور 15 عاماً



نوران جاد هي الطفلة التي شاركت بدور محوري في مسلسل “ريا وسكينة”، بطولة كل من سمية الخشاب وعبلة كامل، حيث شاركت بشخصية “بديعة”، ويعد هذا الدور هو الأشهر للطفلة نوران، و التي استطاع المحقق الذي قام بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب استدراجها لتعترف على أمها وخالتها ويتم إدانتهم بعدها ومحاكمتهم وبرعت في أداء هذا الدور رغم عمرها الصغير أقنعت الجمهور بأدائها.

مسلسل ريا وسكينة هو مسلسل درامي مصري أُنتج عام 2005 يتكلم عن القصة الحقيقة لريا وسكينة السفاحتان التي قتلا العديد من النساء في بداية العشرينات من القرن الماضي وتعدّ الحادثة أول تنفيذ للحكم الإعدام على سيدات في مصر، وأُخذ المسلسل عن كتاب رجال ريا وسكينة للكاتب صلاح عيسى.

يُشار إلي أن نوران جاد شاركت بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الفنية، حيث استمرت بالتمثيل بالمسلسلات التلفزيونية حتى الآن أهمها مسلسل القاصرات سنة 2013، وتعد معظم أعمالها درامية تلفزيونية وهي من الوجوه التي تترك علامة في ذهن المشاهد عندما تطل على الشاشة لكن أيضا شاركت وهي طفلة في دور بفيلم المركب وهو فيلم بطولة شبابية جماعية ويحكي قصة مجموعة أصدقاء يذهبون في نزهة بمركب في عرض البحر ويتعطل وتتوالى الأحداث الشيقة والمثيرة.