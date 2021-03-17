كثيراً ما تتعرض الفنانة الأردنية شما حمدان للتنمر بسبب المظهر الذي تعتمده حيث تختار دائماً الشعر القصير. إلا أنها لفتت الأنظار أكثر في فيديو قصير تم تناقله على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت فيه وهي تقف على شرفة مرتدية ملابس أشار معظم المتابعين إلى أنها رجالية. وإثر هذا تعرضت لموجة جديدة من التنمر القاسي. إلا أن بعض الناشطين تولوا الدفاع عنها ورأوا أن السخرية منها تتكرر وأنها بلغت حد المبالغة.

ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “لعن الله المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال” و”الحين بتشوفون التعليق الي يقول شفنا حمدان ما شفنا شمة. أزعجتونا وربي” و”من يومها هذا ستايلها وشكلها ما أنتو مستفيدين من الطقطقة إلا الذنوب” و”ما أدري الجمهور متى يعتق شمة خلاص هذا ستايلها من سنوات طويلة حتى حاولت تغير من نفسها وستايلها بس ما قدرت” و”أحسبها عمر الصعيدي والله في أول صورة” وحقق الفيديو في وقت قصير أكثر من 35 ألف مشاهدة.





