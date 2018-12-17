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شاهدوا.. شمس الكويتية ترد على وصف أغنيتها الأخيرة بـ”الانحلال” والإغراء

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شمس الكويتية

رفضت الفنانة شمس الكويتية، الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة كليب أغنيتها الجديدة “ابن الـ”.

وكتبت شمس تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، ردت خلالها على منتقديها قائلة، “يا جماعة ترى فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب”.

وكانت شمس قد ظهرت في بداية كليب “ابن الـ”، مرتدية قميص نوم، فضلًا عن قيامها بإيحاءات اعتبرها الجمهور إغراء واضحًا، لا يليق بها كفنانة تنتمي للخليج والوطن العربي، ووصفوا الفيديو بـ”الانحلال”.

وانهالت التعليقات الهجومية على شمس، عبر صفحتها الشخصية، فيما تداول آخرون الفيديو كليب على “تويتر”، وانتقدوا ملابسها الجريئة فيه بشدة.

يذكر أن أغنية “ابن الـ” من كلمات الغيم وألحان فراس الشذر، أما التوزيع لمهند غازي، وإخراج محمد عبدالعظيم.

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