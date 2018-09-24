الصفحة الرئيسية فن شاهدوا شمس الكويتية تشن هجومًا على بعض ”رجال الدين”.. والنبي موسى مذكور...

شاهدوا شمس الكويتية تشن هجومًا على بعض ”رجال الدين”.. والنبي موسى مذكور في القرآن أكثر من محمد

بواسطة -
0 151
shams

شاهدوا شمس الكويتية تشن هجومًا على بعض ”رجال الدين”.. والنبي موسى مذكور في القرآن أكثر من محمد

شنت الفنانة شمس الكويتية، هجومًا حادًا على بعض ” رجال الدين ”، ممن يقومون بتوجيه الناس حسب رؤيتهم ويفسرون آيات الله حسب قناعتهم الشخصية.

وقالت شمس في لقائها ببرنامج ” ع السيف ” ، إن القرأن الكريم لم ينزل على من يسمون أنفسهم ” رجال الدين ” فقط حتى يقومون هم بتفسيرها وتوجيه الناس حسبما يرون، ولكنها نزلت للناس جميعًا.
وأوضحت أن أول شيء تنظر إليه عند مشاهدتها لرجل دين هو حجم ” كرشه ” كما تتساءل حول عدد الزوجات اللاتي تزوج بهن، مرجعة السبب إلى : ” أنه كلما كانت روحانيات الإنسان مرتفعة يصبح أكله أقل ويبتعد عن الغرائز ” على حد قولها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.