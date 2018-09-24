شاهدوا شمس الكويتية تشن هجومًا على بعض ”رجال الدين”.. والنبي موسى مذكور في القرآن أكثر من محمد

شنت الفنانة شمس الكويتية، هجومًا حادًا على بعض ” رجال الدين ”، ممن يقومون بتوجيه الناس حسب رؤيتهم ويفسرون آيات الله حسب قناعتهم الشخصية.



وقالت شمس في لقائها ببرنامج ” ع السيف ” ، إن القرأن الكريم لم ينزل على من يسمون أنفسهم ” رجال الدين ” فقط حتى يقومون هم بتفسيرها وتوجيه الناس حسبما يرون، ولكنها نزلت للناس جميعًا.

وأوضحت أن أول شيء تنظر إليه عند مشاهدتها لرجل دين هو حجم ” كرشه ” كما تتساءل حول عدد الزوجات اللاتي تزوج بهن، مرجعة السبب إلى : ” أنه كلما كانت روحانيات الإنسان مرتفعة يصبح أكله أقل ويبتعد عن الغرائز ” على حد قولها.