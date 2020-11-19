قالت الفنانة شهيرة، في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، إنها أصبحت مستعدة للعودة إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال،

وأوضحت أنه كان يُعرض عليها بعض الأعمال، لكنها كانت ترفضها بسبب انشغالها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وكشفت شهيرة أنها بالفعل تلقت عرضاً منذ فترة وكان مناسباً، لكنها حالياً وفي ظل ظروف كورونا ترفض أي عمل، مشيرةً إلى استعدادها التام للعودة الى الفن، ومتمنيةً أن تُعرض عليها سيناريوهات تعبّر عن قضايا الناس وهمومهم.

يُذكر أن شهيرة اعتزلت الفن عام 1992 وارتدت الحجاب، وعادت من جديد من خلال تقديم البرامج عبر قناة “اقرأ” عام 1996.

وكانت انتقادات كثيرة قد وجِّهت إلى شهيرة عقب ظهورها في الجزء الأول من البرنامج، بسبب إطلالاتها في الإعلام قبل انقضاء فترة العُدّة، وبروز خصلات من شعرها أسفل الحجاب، الأمر الذي دفع ابنتها رانيا للرد على منتقديها، موضحةً أن اللقاء تم في حديقة الفيلا خاصتّهم، ما يعني أن والدتها لم تخرج من المنزل، ومطالبة منتقدي ظهور شعرها بأن ينتبهوا لأنفسهم ويتركوا غيرهم.