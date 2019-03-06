شاهدوا شويكار: أنا بخير والشائعات حول صحتي تزعجني

علقت الفنانة شويكار على شائعات تدهور حالتها الصحية التي انتشرت مؤخرا.

قالت شويكار في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”: “أنا بخير وحالتي الصحية مستقرة، وهذه الشائعات حول صحتي تزعجني لأنها تزيد من قلق أسرتي عليّ، وهاتفي متاح للجميع في أي وقت للاطمئنان على صحتي والتواصل معي”.

وتابعت: “أعتقد أن الشائعات التي تستهدف رموز الفن كل فترة هي التشويش على تقدم مصر والإنجازات التي يعرضها الإعلام باستمرار”.

وكشفت شويكار أنها تتابع مسلسل “أهو ده اللي صار” المعروض عبر شاشة ON E ومعجبة به وبكل فريق العمل وتوجه لهم التحية.

مسلسل “أهو ده اللي صار” من بطولة روبي وسوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داوود ومحمود البزاوي وأروى جودة وعلي الطيب ومحمد حاتم وحازم إيهاب تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم على.

يذكر أن شويكار ابتعدت عن الوسط الفني منذ 7 سنوات، وكان آخر أعمالها مسلسل “سر علني” بطولة غادة عادل إياد نصار وأحمد فهمي وسامي العدل ومايا دياب وأحمد مجدي وإخراج غادة سليم وتأليف محمد ناير.