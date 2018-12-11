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شاهدوا.. شيرين عبد الوهاب تتعرّض للإنتقادات بسبب فستانها في حفلها بالكويت

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sherine abdel wahab

شيرين عبد الوهاب

تعرّضت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ للإنتقادات، بسبب الفستان الذي إرتدته في حفلها بالكويت، حيث إعتبر البعض أنه بدا واسعاً عليها، خاصة عند منطقة الصدر والذراعين، مما شوه جمال إطلالتها.

وأطلّت شيرين في الحفل بفستان طويل له أكمام طويلة باللون الموف اللامع، وجمعت شعرها للخلف وأسدلت غرتين كثيفتين على جانبي وجهها، وتزينت بمكياج ترابي بسيط.

وأشعلت شيرين الحفل بمجموعة كبيرة من أجمل أغانيها، إلا أنها دخلت في نوبة بكاء على المسرح، وقالت للجمهور: “معلش النهاردة أبويا واحشني شوية فسامحوني.. حلمت بيه لما جيت الكويت”.

sherine abdel wahab

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