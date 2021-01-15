ناشدت الممثلة البحرينية ​شيماء سبت​ بإنقاذ الممثلة البحرينية ​أمينة القفاص​، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها مرحلة حرجة في العناية المركزة بأحد المستشفيات، مطالبة جميع محبيها بالتبرع بالدم لها بشكل عاجل.



ونشرت شيماء عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو استغاثة، قالت فيه: “يا أهالي الشيمة والفزعة بنتكم بنت البحرين اللي ياما ضحكتكم وأسعدتكم محتاجة دعواتكم ومحتاجة تبرع للدم ضروري بمستشفى الملك حمد حالتها حرجة وخطرة كثير”.



وأضافت شيماء: “للأسف ما في ولا حدا راح يتبرع أرجوكم إنقذوها هي فصيلة bوab فنانتنا الجميلة في حالة خطرة بالعناية ومحتاجة دم لا تبخلوا عليها أرجوكم والله يشفيها ويردها إلنا اللهم أمين راح أحطلكم الأرقام ضروري تواصلوا معهم وبطالب جميع الفنانين بزيارتها”.