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شاهدوا شيماء سبت في حالة صدمة بعد تعرضها لحادث مرعب داخل سيارتها بشكل مفاجئ

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كشفت النجمة البحرينية شيماء سبت عن تعرضها لحادث مفاجئ ومرعب خلال قيادتها لسيارتها، حيث بينت تفاصيله من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”.
وظهرت شيماء سبت داخل سيارتها وهي في حالة صدمة، حيث كشفت بلقطات مقربة كيف انفجر زجاج سيارتها بشكل مفاجئ مما كاد أن يعرضها لإصابات جسيمة لولا العناية الإلهية.

وقالت شيماء سبت في مقطع الفيديو: “لا إله إلا الله.. صار شي مو طبيعي.. انفجرت عليا الدريشة.. شلون انفجرت عليا.. شوفوا شلون.. الحمد لله الكريم إنها جت كده.. يعني لا حر ولا شي.. بس بطلت الباب وصار كده.. ما أصدق”.
وألمحت النجمة البحرينية أن الحادث المفاجئ الذي أصابها بالهلع سببه الحسد، لذلك طالبت جمهورها بالحرص على ذكر “لا إله إلا الله” و “ما شاء الله” كلما شاهدوا شيئاً يعجبهم.

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