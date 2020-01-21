شاهدوا.. شيماء سيف تُخوّف زوجها: “انا خضيتك”

نفّذت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ مقلبا بزوجها المنتج المصري محمد كارتر، اذ انها نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تخوّفه، وذلك بعد مرور فترة على عدم افتعالها هذه الأمور معه.

وعلّقت شيماء على الفيديو قائلة: “وقال بيغني قال تعيش وتاخد غيرها ياعسلية، خلي بالك انا خضيتك بناء على رغبة الجمهور انا كنت بطلت بس لما الناس سألتني فين الخضات فحبيت الموضوع اوي”.

الجدير ذكره ان شيماء سيف صوّرت مؤخرا موسماً جديداً من برنامج ميس أندر ستاند مع المنتج هشام جمال .