شاهدوا شيماء سيف يغمى عليها في “رامز في الشلال”.. و رامز جلال يوقف المقلب

وقعت النجمة شيماء سيف، ضحية برنامج رامز جلال يوم الجمعة، والذي يعرض على فضائية ” ام بي سي” مصر طوال شهر رمضان المبارك.

وغلب على أجواء الحلقة الهدوء من قبل الفنانة شيماء سيف، حيث استقبلت فقرات مقلب رامز في الشلال طوال الحلقة بهدوء وضحك، دون تعصب أو سباب فقد توقفت صافرة التشويش ” تيييت” في حلقة اليوم .

اما بالنسبة للفقرة قبل الأخيرة، وهي فقرة المركب، فقد انهارت النجمة وجعلها ذلك تفصح برنامج مقالب رامز بقولها ” ستوب انا تعبت خلاص، ويرد عليها رامز ريلاكس يا شيماء، وكان ردها عليه دا انا هطلع عين امك”.

وجاءت الفقرة الأخيرة ” فقرة الغوريلا”، وما كان من شيماء سوى أن يغمى عليها، نظرًا لتعبها الشديدة بفقرة المركب، فقد تخبطت كثيرًا أثناء سير المركب بالمياة، واصطدامه بالصخور الموجودة في المكان، وهنا اضطر رامز لخلع ملابس الغوريلا قبل تكملة المقلب لكي يطمئن على الفنانة.

يحاول رامز أن يفيق شيماء سيف، وبمجرد صحوها قامت النجمة بالصياح في وجه قائلة” ليه كدة انت بتعمل فينا كدة ليه ده انت ناقص ترمينا من فوق البرج انا كنت هموت”، ولكنها سرعان ما صفيت لرامز وسامحته على ما فعله بها.

وقد عاشت شيماء سيف لحظات من الرعب والخوف لحظة وقوعها في الشلال خصوصا أن لديها فوبيا من المياه حتى وصلت الى عرين الغوريلا حيث أغمي عليها تماماً بعدما شاهدت الغوريلا تخرج من عرينها الأمر الذي استدعى من فريق العمل إيقاف المقلب مباشرة ومحاولة إيقاظها من الغيبوبة برشها بالماء.