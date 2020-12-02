ظهرت الفنانة صابرين على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة جديدة حيث تركت شعرها منسدلاً مرتدية بلوزة من الساتان عارية الكتفين باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون. وبدت على صابرين زيادة ملحوظة في الوزن رغم ظهورها سابقاً في أكثر من مناسبة بوزن مثالي.

وكان قد بدأ توافد الفنانين المشاركين في حفل افتتاح المهرجان على السجادة الحمراء منذ قليل حيث كانت أول الحضور الفنانين دينا ومادلين طبر وإلهام شاهين وتارا عماد وإسلام إبراهيم ويوسف عثمان، وغيرهم من الفنانين.







ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم “الأب The Father” إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه “Dangerous Liaisons- علاقات خطرة”.