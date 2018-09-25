شاهدوا صاحبة الإطلالة الأجرأ في مهرجان الجونة السينمائي

فور انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية توجهت أنظار الجميع نحو السجادة الحمراء لمتابعة وصول نجوم ونجمات الفن بأجمل إطلالاتهن، ومن بين تلك الإطلالات جاءت إطلالة تلك الفنانة التي اتسمت بالجرأة الشديدة حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الأسود مفتوح من جهة الصدر ويظهر أحد الساقين.



أثارت إطلالة تلك الفنانة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها الكثيرون بأنها الأكثر جرأة وإثارة على السجادة الحمراء وتساءل الكثيرون من تكون هذه الفنانة التي شغلت بال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ افتتاح المهرجان.

في السطور التالية نرصد لكم معلومات عن صاحبة الفستان:

1) هي الفنانة التونسية سارة حناشي.

2) جاء أول ظهور لها من خلال فيلم “طفل الشمس” الصادر عام 2014.

3) شاركت بعدها في العديد من الأعمال التونسية مثل فيلم “بدون 2” وفيلم “خسوف” للمخرج الفاضل الجزيري، وفيلم “زيزو” عام 2016.

4) كان لها مشاركة مميزة في المسلسل السوري “أوركيديا” الصادر عام 2017، ويضم عدد كبير من نجوم الدراما السورية مثل جمال سليمان وعابد الفهد وسلافة معمار وغيرهم.

5) في عام 2017، عرض فيلمها “جسد غريب” للمخرجة رجاء العماري خارج المسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ39 ولفت الأنظار إليها بشدة بسبب أدائها التمثيلي.

6) رشحت لنيل جائزة المهر الطويل لأفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي عن دورها في “جسد غريب”.