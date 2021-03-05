أطلت الراقصة ​صافيناز​ على متابعيها بصور على البحر نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت مستلقية بالمايوه بلقطة جريئة، ووضعت ماكياج ناعم مع أحمر شفاه قوي، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه:” أجمل شمس ده ولا إيه؟”، ولفتت صافيناز أنظار متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بها.

وكانت صافيناز، قد نشرت مؤخراً فيديو ظهرت فيه على حوض سباحة، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وبدت فيه وهي تخلع المنشفة لتظهر بمايوه بإطلالة مثيرة ولافتة. لاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين إكتفوا بوصفها بالـ”مثيرة”.





