شاهدوا صالح الراشد يتغزل في حليمة بولند: سأتزوج امرأة بجمالك وأخلاقك!

تغزل الإعلامي الكويتي صالح الراشد بمواطنته الإعلامية حليمة بولند خلال تناولهما العشاء معًا في أحد المطاعم بالكويت، إذ أعرب عن إعجابه الشديد بجمالها وأخلاقها.

وقال الراشد في فيديو نشرته حليمة بولند عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”: “جميلة الجميلات بعد رأسي.. تدرين كيف أحبك.. إن شاء الله أتزوج واحدة بجمالك وأخلاقك وحبك لبناتك.. تستاهلين كل خير”.

ودافع الإعلامي الكويتي عن حليمة بولند في واقعة تلقيها هدية فخمة من العطور؛ ما أثار جدلا كبيرا خلال تواجدها بالسعودية، موضحًا أن الحساد والحاقدين كانوا مصرين على أن يجعلوها مذنبة رغم أنها لم يكن لها يد في شيء.

وردد صالح الراشد وحليمة بولند بالفيديو: “ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقًا”. ولفت الراشد إلى أن حليمة بولند مثل هيفاء وهبي ما زالت تعاني من الحروب ضدها سواء من الرجال أو النساء لإبعادها عن الساحة ولكن طيبتها تحميها وسيظل الكثيرون يدعمونها.