شاهدوا صباح الجزائري وضرتها الفرنسية في احدث ظهور لهما معاً

نشرت الممثلة السورية ​ميسون أبو أسعد​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها ظهرت فيها إلى جانب الممثلة ​صباح الجزائري​، وعلّقت عليها قائلة: “انا وضرتي، ما يبلى الأحمر صبوحة”.

وقد ظهرت أبو أسعد بفستان برّاق باللون الذهبي ومخطط باللون الأسود، بينما الثانية ارتدت فستانا أحمر اللون.

يذكر أن الممثلتين لعبا دوري “الضراير” في المسلسل السوري الشهير باب الحارة بجزئه السادس، الجزائري بدور “أم عصام” منذ الجزء الأول، وميسون أبو أسعد منذ الجزء السادس لعبت دور “ناديا” الممرضة الفرنسية.