شاهدوا.. صبا مبارك تحدث ضجة برقصها الحماسي مع يسرا

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة الأردنية صبا مبارك سجل أثناء حضورها إحدى الحفلات.

وظهرت فيه وهي ترقص بحماس شديد على أنغام إحدى الأغنيات. ولفت هذا أنظار عدد كبير من المتابعين الذين أعربوا عن دهشتهم بسبب قيام الفنانة بذلك بعد مرور مدة قصيرة على وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري.

ويشار إلى أن صبا أثارت الجدل بسبب عدم حضورها مراسم العزاء التي أقيمت له في القاهرة والتي شارك فيها عدد كبير من أهل الفن والمخرجين ومنهم ليلى علوي وكندة علوش ولطيفة وهند صبري ودارين حداد وعائشة بن أحمد وأشرف زكي.

وعلمت “لها” حينها أنها تعيش حالة من الصدمة، مع الإشارة إلى أن الطلاق لم يمنع بقاءهما صديقين مقربين خصوصاً أن الماجري هو والد ابنها الوحيد عمار.