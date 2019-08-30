شاهدوا.. صفاء سلطان تقلّد هيفا وهبي ونانسي عجرم

قلّدت الممثلة الأردنية ​صفاء سلطان​ الفنانة ​نانسي عجرم​ والفنانة ​هيفا وهبي​، وذلك بطريقة طريفة ومميزة على أنغام أغنية “علّي الضحكاية” للفنان المصري هاني شاكر.

وجائت هذه الخطوة بعد ان طلب منها الممثل ومقدّم البرامج السوري باسم ياخور ذلك في برنامجه “أكلناها” الذي يعرض على قناة لنا.

الجدير ذكره ان صفاء سلطان انتهت مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل “رياح السموم”، من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري وقد صُوّر العمل في الأردن.

وكانت تحدثت صفاء لموقع الفن مؤخرا عن عملها قائلة: “هذا أول مسلسل بدوي لي خلال مسيرتي الفنية، وهو ثاني تعاون لي مع المخرج ومع الشركة المنتجة، ويرصد قصة حب مختلفة في عالم البدو”.