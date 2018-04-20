شاهدوا.. صهر نجلاء فتحي يردّ على فجر السعيد بعد إنتقادها لها.. وهجوم عنيف من الجمهور

أثارت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ جدلاً واسعاً بسبب إنتقادها إطلالة الممثلة المصرية ​نجلاء فتحي​ الأخيرة والتي ظهرت فيها مع الممثلة المصرية يسرا من كواليس تصوير فيلم الأخيرة “لدينا أقوال أخرى”.

وبعد سلسلة من الردود على إنتقادها هذا من قبل عدد من الفنانين والممثلين والذين طالبوها بحذف ما كتبته، ردّ صهر فتحي، المخرج ​خضر محمد خضر​، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً لها:” هي “فجر السعيد” ديه حاجة مهمة قوي؟ ولا متسلقة برضو”؟

وكانت السعيد طالبت فتحي بعد نشر صور لها وهي بهذا العمر لتبقى صورتها الجميلة التي عرفها بها الجمهور موجودة في أذهانهم وخصوصا هي.