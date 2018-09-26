شاهدوا صورة اشعلت الانترنت.. قمر عارية للترويج لاغنيتها الجديدة

تستعدّ الفنانة اللّبنانية قمر لإطلاق أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان “أنا حالة” بعد غياب طويل عن إصدار الأغنيات.

وللترويج للأغنية، قامت بنشر صورة إعلانية عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وقد بدت قمر عارية من دون ثياب، تجلس خلف آلة تشيللو الموسيقية وتعزف عليها، وظهرت قمر مثل لعبة بلاستيكية بأجزاء منفصلة وجسم يلمع.

وانهالت عليها التعليقات المؤيدة والمتحمسة لإطلاق الأغنية الجديدة التي تعاملت فيها مع المخرج سعيد المروق في تصوير فيديو كليب للها. ومن جهة أخرى، تعرضت قمر لسلسلة من الإنتقادات اللاذعة بسبب ظهورها عارية أمام الكاميرا واعتبروا بأن هذه الإطلالة جريئة جداً.