الصفحة الرئيسية فن شاهدوا صورة اشعلت الانترنت.. قمر عارية للترويج لاغنيتها الجديدة

شاهدوا صورة اشعلت الانترنت.. قمر عارية للترويج لاغنيتها الجديدة

بواسطة -
1 669
amar

قمر

تستعدّ الفنانة اللّبنانية قمر لإطلاق أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان “أنا حالة” بعد غياب طويل عن إصدار الأغنيات.

وللترويج للأغنية، قامت بنشر صورة إعلانية عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وقد بدت قمر عارية من دون ثياب، تجلس خلف آلة تشيللو الموسيقية وتعزف عليها، وظهرت قمر مثل لعبة بلاستيكية بأجزاء منفصلة وجسم يلمع.amar nude

وانهالت عليها التعليقات المؤيدة والمتحمسة لإطلاق الأغنية الجديدة التي تعاملت فيها مع المخرج سعيد المروق في تصوير فيديو كليب للها. ومن جهة أخرى، تعرضت قمر لسلسلة من الإنتقادات اللاذعة بسبب ظهورها عارية أمام الكاميرا واعتبروا بأن هذه الإطلالة جريئة جداً.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.