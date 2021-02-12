إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ونادرة للنجمة ​شاكيرا​ صدمة المتابعين، وتبين أنها التقطت لها قبل الشهرة برفقة عدد من النساء.

وظهرت شاكيرا في الصورة بملابس باللونين الأبيض والأسود، وبإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي يعرفها متابعوها ومحبوها، وبدا أنها كانت في سن صغيرة وتميزت بشعرها الأسود المجعد ونحافتها.

ولفت المتابعون إلى أن لون شعرها يشير إلى أصولها العربية اللبنانية، فيما سخر بعضهم من التغيير الكبير الذي طرأ على شكلها، وسألوا: “فين شاكيرا؟”.

وكانت شاكيرا قد كسرت الأرقام القياسية بإنجاز جديد أذهل الملايين حول العالم، بعد أن حصدت قناتها الخاصة على “يوتيوب”، أكثر من 20 مليار مشاهدة حتى الان، وهو رقم ضخم جداً، وهي القناة التي تضم أكثر من 31.9 مليون شخص.















