كشفت الفنانة سوسن بدر عن جزء مهم من ذكرياتها أثناء عملها في المسرح القومة منذ أكثر من ثلاثين سنة مع كبار النجوم وعمالقة المسرح.

وشاركت سوسن متابعيها وجمهورها، بصورة لها مر عليها حوالي ثلاثة عقود، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، والتي تم تعليقها في جدار المسرح القومي بجوار عدد كبير من كبار النجوم والمشاهير، وكتبت عليها قائلة: “فخورة إن صورتي دي متعلقة في المسرح القومي جنب صور عمالقة المسرح.. الصورة دي من 30 سنه تقريباً”.

يذكر أن سوسن تعيش فترة انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام، إذ تعاقدت على المشاركة في بطولة ثلاثة أفلام دفعة واحدة، حيث تستعد للبدء في تصويرها خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت من فيلم “مش أنا” مع تامر حسني، الذي كان متوقفاً بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.

وأول الأفلام التي تبدأ سوسن تصويرها هو “ثانية واحدة” الذي انطلق تصويره منذ فترة، حيث تشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.









