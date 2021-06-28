تصدّر اسم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موقع «تويتر» بالإمارات بعد انتشار صورة له وهو يحمل حفيديه التوأم (راشد) و(شيخة) أبناء الشيخ ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .

الصورة المتداولة كانت قد نشرتها صفحة الشيخة بنت محمد بن آل مكتوم عبر حسابها بـ “إنستجرام” وأيضًا صفحة ولي عهد دبي على ذات المنصّة مع تعليق “الله يحفظهم”، وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قد استقبل توأمه مؤخرًا، حيث أعلن عن الخبر من خلال صورة ترمز لصبي وبنت في خاصية الستوري عبر حسابه على إنستجرام.

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من ناحية أخري، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، مشاريع اقتصادية عدة منها مسرعات للشركات العائلية.

وقال حاكم دبي عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “خلال زيارتي اليوم لوزارة الاقتصاد.. حيث أطلقنا مشاريع اقتصادية منها مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة ومعهداً للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية… ومؤتمراً استثماريا عالمياً سينطلق في مارس 22 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة”.

وأضاف: “أطلقنا اليوم بوزارة الاقتصاد أكاديمية لريادة الأعمال Skill-Up Academy ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة Scale-up Platform.. وبوابة ذكية Grow in UAE لتوفير معلومات متكاملة حول سياسات وفرص الاستثمار .. وأطلقنا أجندة وطنية واضحة لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة”.

وتابع: “عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع ويسير بالاتجاه الصحيح … وفريقنا الحكومي تم إعادة تشكيله في الصيف الماضي لتعمل جميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية على التركيز على هدف واحد وواضح .. النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عام القادمة”.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأحد، أن الإمارات تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزًا لوجستيًا رائدًا في الأسواق العالمية.

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