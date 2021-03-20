أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور من عقد قران الفنان المصري الشاب “محمد ممدوح” كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وتزوج الفنان محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون” من فتاة تُدعي “ميرفت” من خارج الوسط الفنى، في 10 يناير عام 2016، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وحرص على حضور عقد القرآن عدد كبير من النجوم، مثل منة شلبى وعمرو يوسف ودرة وأحمد داوود وزوجته علا رشدى وحسام داغر وتامر ضيائى ومحمد عز وشريف إسماعيل وأعضاء فريق “بلاك تيما”، وهشام ماجد ومحمد شاهين ومحمد على.

وعن الخلاف الكبير الذي بين محمد ممدوح وزوجته، فقد ذكر ممدوح في إحدي اللقاءات التلفزيونية مؤخرًا، أنه تزوج منها بعد قصة حب كبيرة، وذكر أن الخلافات بينهم دائما ما يكون سببها «الكلاب» فهو يعشق تربيتها ويعتبرها شيئًا رئيسيًا فى المنزل بينما هى لا تتقبلها ولا تحب وجودها فى المنزل.

وعلى الصعيد الفنى، نشر الحساب الرسمي لمنصة “شاهد” عبر موقع “إنستجرام”، أول فيديو ترويجي لمسلسل “خلي بالك من زيزي” المقرر عرضه في رمضان 2021، الفيديو تظهر فيه بطلة العمل أمينة خليل، ومعها النجم محمد ممدوح، وتخاطبه قائلة: “في إيه مش عاجبك كلامي؟ أنا مش قادرة أفهم إيه مشكلتكم كلكم؟ هو أي مصيبة تحصل في الدنيا تبقى زيزي السبب، بقولك إيه أنا زهقت منكم اتصرفوا بقى زي ما أنتوا عايزين مليش دعوة”.

مسلسل “خلي بالك من زيزي” للنجوم أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، بيومي فؤاد، نهى عابدين، صبري فواز، أسماء جلال، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي وغيرهم. “خلي بالك من زيزي” من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.