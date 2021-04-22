اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة المصرية “حنان مطاوع”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها المخرج المسرحي “أمير اليماني“، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدداً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

وقالت الفنانة حنان مطاوع في تصريح صحفي مؤخرًا إنها تعيش حياة أسرية مستقرة بعد أن تزوجت، مبدية استغرابها من بعض الشائعات التي خرجت عن انفصالها. وأضافت أن الزواج هو أفضل ما في الحياة، خاصة إذا تزوجت الفتاة من رجل يحبها حباً حقيقياً، ويقدرها ويحترم عملها وشخصيتها، ويتفاهم معها في كل كبيرة وصغيرة. وأوضحت، أن زوجها «غيور للغاية»، إلا أنه يحاول ألا يظهر ذلك للجمهور والمعجبين الذين يطلبون التقاط الصور التذكارية معي أثناء تواجدنا في الأماكن العامة داخل وخارج مصر.

في سياقٍ آخر، علّقت الفنانة حنان مطاوع على دورها فى مسلسل القاهرة كابول قائلة: “أنا متعودة دائماً فى كتابات عبد الرحيم كمال على الكتابات الفلسفية الرائعة وهذا ثالث عمل يجمعى به، فانا عارفة إنه كاتب يتناول الأمور بشكل ومختلف.

وتابعت فى مداخلة هاتفية خلال “برنامج كلمة أخيرة” الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” إكسترا نيوز ” خلال شهر رمضان قائلة :” والقاهرة كابول عمل جدلى وبه آراء واختلافات ويرد على تساؤلات كثير من الشباب وعوام الناس.. وقائم على فكرة الجدل ويتناول الرأى والرأى الآخر”.

وحول أصعب ما واجهها فى العمل قالت: بالنسبة لى طول المدة حيث إنه تم تصويره على مدار عامين تقريباً لانى بطبعى بحب لما أدخل فى دور أسترسل فيه لحد مايخلص لكن عوائق ” الجائحة ” وتوقف المسلسل أربعة اشهر بسبب حظر التجوال ومنع السفر ومعظم المشاهد تعتمد على السفر كان من الصعوبات التى واجهتنى شخصياً فى القاهرة كابول.

وحول رد فعل والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي من دور ابنتها فى القاهرة كابول قالت: “فرحانة بيا جداً لحد الآن وبالعمل كله ورد فعلها مهم جداً بالنسبة لى لأنه المحك لأنه مش بيعجبها أى دور كونها تنتمى لزمن الفن الجميل ” إلى كان بخيره ” وطول الوقت بتغير عليا وعايزانى أبقى عاوزة أحسن حاجة وأكون متطورة وكون أن الدور عجبها فده شيء سعيد بالنسبة لى وعاوزة ألمس السماء من السعادة”.

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