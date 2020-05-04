دائما ما تشتهر النجمات التركيات بعيداً عن أدوارهن الناجحة، بقدرتهن علي لفت الأنظار بفضل جمالهنّ الساحر وطلّتهن المميزة على الشاشة. حيث استطعن النجاح وكسب قاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي، لكن مالا يعرفه الكثيرون من محبيهم ومتابعيهم، أن عدد لا بأس به من النجمات التركيات خضعن لعمليات التجميل. بعضها نجحت وبعضها تجاوزت الحدود وأضفت تغير كامل علي ملامح صاحبتها لدرجة أصبح من الصعب التعرف عليها.

وتُعد أبرز النجمات اللاتى خضعن لتلك التعديلات التجميلية، ديميت أوزديمير، فهرية افجان، هاندا أرتشيل ،مريم أوزرلي وغيرهن الكثير من النجمات التركيات. وإذا قمنا بمقارنة صور حديثه لهنّ، لوجدنا تغيرات جذرية في ملامح بعضهن، بينما أخريات أبقين علي ملامحهن الطبيعيه كما هي مع بعض التعديلات البسيطة.

وفي ما يلي، سوف نستعرض صور للنجمات التركيات قبل وبعد عمليات التجميل مع ذكر التغييرات والتعديلات التجميلية التى خضعت لها كل واحدة منهن .

الممثلة التركية فهرية افجان خضعت لعملية تجميل الأنف وتكبير حجم الشفاه.



الممثلة التركية ديميت أوزدمير خضعت لتجميل الأنف، الشفاه وتصغير حجم الفك ونحت الوجه.

الممثلة التركية هاندا أرتشيل قامت بتحديد الفك ونحت الوجه وخضعت إلى تكبير الشفاه.

بيرجي اكلاي خضعت لعمليات تجميل عدّة أبرزها تغير شكل الأنف، تكبير الشفاه، تحديد الفك وتوسيع العيون وتكبيرها. كما لجأت إلى تغيير في شكل الحاجبين.



مينا توغاي خضعت لتكبير الشفاه، تحديد الفك، تغيير شكل الحواجب، و لتخلّص من التجاعيد