شاهدوا صور عارية على صفحة ممثلة مصرية.. والأخيرة تستنكر

انتشرت خلال الأيام الماضية صفحة تحمل اسم الممثلة المصرية ​سهر الصايغ​، يتخطى عدد متابعيها المليون وأكثر وتقوم بنشر صور عارية لشابات وتتخطى فيها الخطوط الحمراء ففيها الكثير من قلة الحياء ما استدعى سهر لانكار ان يكون لها علاقة مباشرة بهذه الصفحة وقالت انها صفحة مزورة ليس لها علاقة بمنشوراتها.

وبسؤال الفنانة سهر الصايغ أبدت غضبها الشديد، وإنكارها لهذه الصفحة شكلاً وموضوعًا معلقة: “حسبى الله ونعم الوكيل”، ولفتت إلى أن الحساب الحقيقى الخاص بها هو https://www.instagram.com/saharelsaigh/

يذكر أن الممثلة سهر الصايغ تجسد اليوم دور البطولة في مسرحية “المتفائل”الى جانب العديد من الممثلين منهم سامح حسين، وسامى مغاوري، وأشرف عبد الغفور، وسوسن ربيع، ومجموعة من شباب المسرح القومي