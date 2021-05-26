عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء، الفنانة المصرية الشابة “منة فضالي”، التى دائمًا ما يتخلل حديثها في اللقاءات الإعلامية أو بعض منشوراتها علي مواقع التواصل الإجتماعي، ذِكر والدتها السيدة “نادية حسن“.

وأصيبت والدة الفنانة منة فضالي، بجلطة في العين، ما أثر على إبصارها وجعلها تخضع لعملية جراحية، وكشفت “منة” في تصريحات خاصة، أن والدتها ظلت متألمة بعد إجراء العملية، ما دفعها لإجراء عملية أخرى، وتلقت منة عشرات التعليقات من عدد كبير من أصدقائها النجوم الذين تمنوا لوالدتها الشفاء العاجل بعد خضوعها لعملية جراحية.

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كانت منة فضالي قد وجهت رسالة للفنان الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز بعد تعرضهما لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية قائلة: «ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب دعواتكم للاستاذة العظيمة دلال عبدالعزيز وسيد المسرح والكوميديا الاستاذ سمير غانم دعواتكم ب الشفاء، وربنا يشفي كل مريض يا رب، المرض زايد جدا يا جماعه خلو بالكم من نفسكم علشان أهلكم».

وشاركت منة فضالي في «مسلسل نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي «مسلسل نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

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