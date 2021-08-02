أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة المعنيّة بأخبار علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة لوالدة الفنانة المصرية “لبلبة” كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، حيث بدت والدتها في الصورة تُشبهها إلي حدٍ كبير عند مرحلة عمرية مبكرة، وأكدت علي هذا الكثير من التعليقات .

وتحدثت لبلبة عن والدتها في عيد الأم الماضي، ورغم مرارة ماتشعر به بعد رحيل والدتها إلا أنها تحدثت عنها مؤكدة أنها تعيش معها لحظة بلحظة، كما أشارت إن مناسبة عيـد الأم حساسة لها، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عنها لكثرة حبها لها وافتقادها في كل شئ.

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وأضافت «لبلبة»: «أمي معايا على طول، كانت ملاكا يعيش معي، هي وحشاني، أخي توفي قبلها بأربع سنوات، ولم أغادر منزلها، ولم أغير مقعدا في شقتها، حافظت على كل شيء وضعته بنفسها وبروحها، وكلما يأتي عيد الأم أبكي لفراقها، لأنها «وحشاني»، كلهم قالوا لي».

وتابعت: «اتذكر أمي وسنوات طويلة كانت ورائي وكانت تدعمني وكيف تعبت من أجلي، فهي السبب في أن أكون لبلبة وايضًا هي أحد أهم الأسباب في حب الناس لي من خلال دعواتها لي وكانت توجهني وتعملني كل شئ منذ صغري وحتى عندما كبرت كانت المدرسة بالنسبة لي، فأنا دائما أتذكر طفولتي معها، وكنت دائما أعيش معاها ولم تتركني في أي مناسبة وكانت بالفعل كل شئ في حياتي».

وواصلت لبلبة: «أمي فهمتني الحياة وجعلتني أحترم شغلي وزملائي وكمان ربتني على احترام جمهوري، الذي احبي ووضع ثقته فيه، وفهمتني أن الفن ليس شهرة ونجومية فقط، أنما مسؤلية ومهنية واحترام لكل الناس».

وتابعت:«عرفتني أنه لابد من أن تكون حياة الفنان الشخصية لابد أن تكون محطة احترام لدى الجميع حتى يحبني في حياتي الفنية، فربتني على أن الحياة الشخصية مرتبطة بحياة الفنان العامة لأن لو الجمهور أحترم حياة الفنان الشخصية سيحب فنه ويحب فنه أيضًا والأثنين مرتبطين ببعضهم البعض».

وعن أفضل الأعمال التي كانت تحبها والدة لبلبة لها: «كانت تحب فيلم (ليلة ساخنة) وجميع أفلامي مع عادل إمام، وكان أيضًا عادل إمام يحبها جدًا وكانت قريبة منه ومن أسرته للغاية، فأمي كانت أشهر أم في الفنانين، فهندما كانت تذهب (لسوبر ماركت)، (كانت تعود وتؤكد بأن كل الناس تستوقفها وتقول لها بأن أم لبلة أهية)».

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