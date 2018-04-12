شاهدوا ضيوف أولى حلقات برنامج “رامز تحت الثلج”

بدأت الإستعدادات لبرنامج المقالب الجديد “​رامز تحت الثلج​”، والذي سيقدّمه الفنان المصري ​رامز جلال​، وقد نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على احد مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة الأولى لجلال من البرنامج، مع تعليق من قلب الحدث: “بإذن الله يعجبكم البرنامج”.

واللافت أن الصفحة تنشر صوراً لبعض المشاهير الذين من المتوقع أن يكونوا ضحايا رامز جلال، ومن بين الاسماء، صورة لل​إعلام​ي باسم يوسف مع تعليق: “عمل مقلب في ناس كثير جه الدور عليك بقى تفتكرو باسم معنا السنة دي في البرنامح ولا لا”، كما نشرت الصفحة صورة لرامز جلال مع الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ خلال مشاركتها في البرنامج.

‏وستكون فكرة البرنامج عبارة عن مقلب لضيوف رامز جلال، عبر دعوتهم إلى مشاهدة تحضيرات كأس العالم في ​روسيا​، وتتعطل السيارة التي تقلهم في منطقة جليدية، فيقوم دب أبيض بمهاجمتهم.