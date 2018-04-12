شاهدوا ضيوف أولى حلقات برنامج “رامز تحت الثلج”

بدأت الإستعدادات لبرنامج المقالب الجديد “رامز تحت الثلج”، والذي سيقدّمه الفنان المصري رامز جلال، وقد نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على احد مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة الأولى لجلال من البرنامج، مع تعليق من قلب الحدث: “بإذن الله يعجبكم البرنامج”.
واللافت أن الصفحة تنشر صوراً لبعض المشاهير الذين من المتوقع أن يكونوا ضحايا رامز جلال، ومن بين الاسماء، صورة للإعلامي باسم يوسف مع تعليق: “عمل مقلب في ناس كثير جه الدور عليك بقى تفتكرو باسم معنا السنة دي في البرنامح ولا لا”، كما نشرت الصفحة صورة لرامز جلال مع الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال مشاركتها في البرنامج.
وستكون فكرة البرنامج عبارة عن مقلب لضيوف رامز جلال، عبر دعوتهم إلى مشاهدة تحضيرات كأس العالم في روسيا، وتتعطل السيارة التي تقلهم في منطقة جليدية، فيقوم دب أبيض بمهاجمتهم.