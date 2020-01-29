شاهدوا.. طبيب الأسنان يطالب الدكتورة خلود بالإعتذار بعد براءته من قضيتها

طالب طبيب الأسنان الكويتي محمد نبيل الصفي، مواطنته الفاشينيستا الدكتورة خلود بالاعتذار لمتابعيها بسبب إعلانها عن الحبة الوردية للتخسيس، وذلك بعد ثبوت عدم صحة كلامها، خاصة بعد حصوله على البراءة من التهمة الموجهة ضده بسبب شكوتها التي قدمتها ضده.

وقال الصفي خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام “: “متل ما كلكن عارفين إنه الدكتورة خلود رافعة عليا قضية بسبب الحبة الوردية حق التخسيس.. واليوم الحمد لله صدر حكم بالبراءة.. عندي رسالة حق زميلتي الدكتورة خلود.. أنا مع كل الي صار أكن لك كل احترام والحمد لله ولا يوم قلت كلمة في حق شخصك غير لائقة”.

وأضاف :”الرسالة الي ودي أوصلها أنه بعد الي صار كله أصبح واضح حق الكل أني كل الي قولته صح علميا وقانونيا.. وكلامك الدكتورة خلود غلط علميا الدراسات والأبحاث بتقول إنه الإعلان الي سويته مو صح”.

وتابع :”ما تعتقدين يا دكتورة خلود أنه لازم يكون عندنا إحساس بالمسئولية تجاه متابعينا.. وما تعتقدين إذا سوينا شي غلط نطلع ونعتذر حق المتابعين الي قاعدين يتابعونا بالملايين وتقولي الكلام أي أنا قولته كله غلط وأنا آسفة.. وما تعتقدين اني إحنا كبشر لازم يكون عندنا ردة فعل تليق بمتابعينا والثقة الي عطونا إياها”.

واختتم رسالته قائلا :”وانه لازم نكون حريصين حيل بالرسالة الي بتطلع منا لأنه إحنا لا نعلم سن أو ثقافة المتابع الي بيتابعنا.. أعتقد بعد كل الي صار لازم كلنا نقف وقفة مع أنفسنا ونخطط عدل ونفكر شنو الرسالة الي هتطلع منا ومدى تأثيرها على متابعينا”.

وكان قد أعلن طبيب الأسنان الكويتي محمد نبيل الصفي براءته من التهمة الموجهة ضده بسبب شكوى من قبل مواطنته الفاشينيستا الدكتورة خلود، حيث أكد الطبيب عبر حسابه في “تويتر” أن القضاء الكويتي حكم ببراءته.

وجاء في التغريدة: “الحمد لله من قبل ومن بعد وفضل من الله، ثم عدالة القضاء الكويتي، اليوم صدر لي حكم بالبراءة بالشكوى المقدمة من الدكتورة خلود بقضية حبوب التخسيس، وأشكر علي خالد الراشد المحامي على البراءات اللي ورا بعض”.

وبدأت المشكلة بعد صراعات كبيرة بين الطرفين؛ إذْ دائمًا ما يظهر الصفي عبر فيديوهات على حسابه في “سناب شات” ويقوم بتكذيب الدكتورة خلود كونها أوردت معلومات طبية خاطئة في أحد إعلانات المنتجات الخاصة بحبوب التخسيس وحذر من تناولها.

ذلك الأمر، دفع الفاشينيستا خلود لتهديده باللجوء للقضاء؛ عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها في “سناب شات”، بعدما انتقد الطبيب زوجها الموديل الأردني أمين، لكنها لم تتخذ أي رد فعل تجاهه، موضحة أنها ستتركه هذه المرة حتى يمر الأمر بشكل ودي.

واستمر المد والجزر بين الطرفين حتى أعلن محمد الصفي تحدّيه لها قائلا: “يا دكتورة خلود إذا قدرت تشرحين مجرد شرح كيف تتحول الدهون إلى عضلات؟”، معلنًا أنها لو فعلت ذلك سيغلق جميع حساباته ويعتزل مواقع التواصل تمامًا.