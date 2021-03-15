خطف “كريستيانو”، إبن الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ الأنظار، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من خلال الفيديو الذي نشرته سيرين له، وظهر فيه بطريقة طريفة، ويتحول إلى شكل قطة.



وحاز الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين، وتخطى الـ700 ألف مشاهدة بعد يومين واحد فقط على نشره.

ودائماً ما تنشر سيرين مقاطع فيديو طريفة لإبنها، يخطف فيها الأضواء بمواقف تضحك المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يُذكر أن آخر إطلالة لسيرين، كانت من خلال مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج “The Masked Singer”، إلى جانب الممثل السوري قصي خولي، الممثل المصري حسن الرداد والممثل السعودي مهند الحمدي.