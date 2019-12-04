شاهدوا طرافة ماريتا الحلاني وهي تقلد إيمي سمير غانم

تتمتع الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ بمواهب عديدة الى جانب الغناء ولا تتردد في نشر الفيديوهات ومشاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ماريتا مؤخراً فيديو تقدم فيه مشهداً تمثيلياً طريفاً تتحدّث فيه باللهجة المصرية.

وقلّدت ماريتا الحلاني في هذا الفيديو مشهد ل​إيمي سمير غانم​ من مسلسل “نيللي وشريهان”.

وانهالت التعليقات الداعمة لماريتا الحلاني من جانب المتابعين الذين شجعوها لخوض تجربة التمثيل وأثنوا على أدائها الطريف جداً.

يذكر أن شقيق ماريتا الوليد الحلاني أطلق منذ أيام أغنية “قوتنا بوحدتنا” من كلمات نزار فرنسيس والحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا ماسترينغ محمد المقهور من إخراج عبد الله غانم.