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شاهدوا.. طفلة تصدم نانسي عجرم على المسرح وسط ضحك وتصفيق الجمهور

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nancy ajram

طفلة تصدم نانسي عجرم

بعد حفلها الضخم في تونس وغنائها مع طفلة على المسرح، اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للنجمة نانسي عجرم من حفل قديم خلال مشاركتها في مهرجان كسبة في لبنان، وصدمتها بسبب طفلة غنت معها على المسرح.

ورغم ان المقطع تم التقاطه قبل 3 سنوات تقريباً الا ان محبي النجمة اللبنانية تذكروه بعد صعود الطفلة التونسية بفستانها الابيض على المسرح لتغني مع عجرم، ويظهر في مهرجان كسبة صدمة الاخيرة من حركات الطفلة اللبنانية وقدرتها على حفظ اغنيتها، حيث غنت معها ورقصت بسرعة كبيرة، وسط دهشة نانسي وسعادتها الكبيرة بعدما سحبت من يدها الميكروفون وراحت تغني معها وسط ضحك وتصفيق الجمهور.

 

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كتير متحمسة لالتقي بجمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي يوم ٢١ أغسطس… #نانسي_عجرم

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من جهة ثانية، تتحضر المطربة اللبنانية لإقامة حفل جديد الأربعاء المقبل، بسلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وروجت للحفل من خلال تويتر قائلة: “كتير متحمسة لألتقي بجمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي يوم ٢١ أغسطس”.

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