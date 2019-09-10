شاهدوا.. طفلة هندية تصيب نانسي عجرم بالذهول

نشرت احدى صفحات معجبين الفنانة نانسي عجرم فيديو لها من برنامج تريندنج الذى يذاع على شاشة قناة mbc4وأرفقت الصفحة تعليقا على الفيديو: “رد فعل نانسي على غناء الطفلة الهندية لها ” .

وقالت نانسى عجرم فى الفيديو: ” لو قدمت فى ذا فويس كيدز كنت ضغطت لها اكيد “.ويذكر ان آخر حفلات نانسى عجرم فى السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتشارك حاليًا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز”.