شاهدوا.. طفل يوقف حسن الرداد في الشارع لهذا السبب!

تعرض الفنان حسن الرداد لموقف طريف جمعه بطفل صغير أثناء وجوده في أحد الشوارع.

نشر حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على Instagram، مقطع فيديو لطفل أوقفه ليسأله إن كان هو الممثل المشهور، ليرد الرداد بالإيجاب، فيطلب منه الصغير قبلة، ثم يمضي في طريقه.

علق حسن الرداد على الفيديو قائلًا: “قلبي يكاد يذوب من براءة الأطفال، ياله من طلب بريء وبسيط، من الأشياء الجميلة في الحياة، أن تتلقى رسالة من القلب للقلب، أتمنى السعادة لقلب هذا الطفل وكل أطفال العالم”.

جدير بالذكر أن حسن الرداد شارك في سباق الدراما الرمضاني 2019، من خلال مسلسل “الزوجة 18″، مع ناهد السباعي، سلوى خطاب، شيماء سيف، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، هيدي كرم، محمود الليثي، إيناس كامل، كوكي، أية سماحة، سالي رشاد، مصطفى حمزة، حسن عيد، إبراهيم السمان، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف فكري، إنتاج ممدوح شاهين.